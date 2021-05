The Living Wall - #IExist: il progetto artistico multimediale dell'albenganese Marco Gafarelli

"La voce delle persone comuni non passerà alla storia. E’ successo già in passato per altre pandemie". Questa la premessa da cui parte Marco Gafarelli, giovane albenganese, per il suo nuovo progetto fotografico.

"Ho pensato, mentre dovevo decidere il tema per un progetto fotografico per l’ultimo esame del secondo semestre di BA Photography a Londra alla University of Westminster, di creare un documento multimediale che fosse una testimonianza diretta, durante la pandemia, di persone comuni, nelle quali, da qualsiasi parte del mondo esse possano essere viste ed ascoltate, la gente potrà riconoscersi in loro, ed attraverso un 'libro degli ospiti' alla mostra, di poter entrare in contatto dalla Liguria verso il resto del mondo, solo con una pagina IG dedicata. The Living Wall - #IExist (Il muro vivente #IoEsisto) vuole essere una opportunità di riflessione, e di testimonianza, per noi e per i posteri", spiega Gafarelli.

Sei persone comuni, (fotografo, pensionata, operatore turistico, manager nell’ospitalità, artista), sono la bussola di orientamento durante questa pandemia, con le loro storie di vita privata e lavorativa, di come hanno affrontato questo anno, delle paure, dei dubbi e delle speranze.

"Il fatto che queste storie partano dalla Liguria per abbracciare il resto del mondo, passando per una esibizione fotografica nella galleria d’arte dell’Università di Westminster a Londra, nel campus di Harrow, ci fa capire la resilienza delle persone comuni, che con coraggio, orgoglio e forza d’animo, cercano di andare avanti, sperando in una uscita definitiva dal problema, nonostante le contraddizioni di gestione a livello europeo e mondiale della pandemia", prosegue Gafarelli, aggiungendo: "La storia la scrive il vincitore in genere, ma in questa pandemia non ci sono vincitori ma siamo tutti dei vinti, dei resilienti. Forse oggi, più di prima, dobbiamo pensare più globalmente, riflettere con una mente più aperta, e ricostruire il nostro futuro, come lo fecero i nostri antenati dopo la fine della seconda guerra mondiale".

Il progetto è visibile a tutti attraverso la sua versione digitale in realtà aumentata e virtuale a questo indirizzo: