Loano, il 9 maggio il flash-mob "Raccolta plastica sulla spiaggia"

Domenica 9 maggio Pro Loco Loano Aps in collaborazione con “Sons of the Ocean” parteciperà al flash-mob “Raccolta plastica sulla spiaggia”, iniziativa di sensibilizzazione contro il fenomeno dell'inquinamento da materiali plastici.

L'evento si tiene in contemporanea in molte località italiane: a Loano prenderà il via alle 9.30 presso i Bagni Virginia e vedrà i volontari di Pro Loco (e non solo) dedicarsi alla pulizia dell'arenile. L'iniziativa, che gode del patrocinio del comune di Loano, vede l'adesione di Liguria Giovane, Sea Shepherd, Comitato Loanese. Testimonial del progetto è il regista loanese Giorgio Molteni, che ha ultimato da poco le riprese di “Martina sa nuotare”, cortometraggio a sostegno del movimento plasticfree.

La presidente di Pro Loco Loano, Giuliana Amelotti, spiega: “Il flash-mob (che si tiene nel 70^ anniversario della storica dichiarazione con cui, nel 1950, il primo ministro francese Robert Schuman aveva gettato le basi per l'Europa Unita) ha come obiettivo quello di sensibilizzare cittadini, turisti, operatori turistici, amministrazioni locali e regionali rispetto all'importanza di proteggere l'ambiente, su quanto sia nocivo per gli animali e per l'uomo disperdere plastica sulle spiagge, in mare, nei laghi, nei fiumi ed in montagna. Il mancato riciclo della plastica influenza perfino i cambiamenti climatici”.

“La soluzione a questo problema richiede la collaborazione di tutti. Occorrono normative a livello europeo. Ma non dimentichiamo neppure che bisogna anche avviare la rimozione dei materiali dai fondali marini e che bisogna controllare che non si seppellisca la plastica sotto la sabbia (cosa che comporta la sua frantumazione nelle cosiddette microplastiche, ancora più dannose). E' stato calcolato che oltre il 90% della plastica che si trova sulle spiagge è costituita da bottiglie, bicchieri, piatti, contenitori e cannucce mentre, incredibile a dirsi, molto diffusi sono i materiali da costruzione (cioè l'85% del totale). Insomma, un'emergenza ambientale a livello globale che richiede interventi urgenti”.

Il sindaco Luigi Pignocca e l'assessore all'ambiente Manuela Zunino aggiungono: “L'inquinamento da materiali plastici rappresenta una delle minacce più gravi per l'ecosistema marino. L'abbandono su litorale di oggetti all'apparenza innocui, come una bottiglia o un ancor più piccolo tappo di plastica, può avere conseguenze estremamente rilevanti, specie sul lungo termine. Iniziative di sensibilizzazione come quella che si svolgerà il 9 maggio, dunque, assumono un valore particolare perché sottolineano ancora una volta l'urgenza di mettere in atto politiche il più possibile plastic-free come quelle intraprese anche dal nostro Comune. Ringraziamo Pro Loco Loano ed i volontari per la loro disponibilità a ripulire le nostre spiagge”.

L'evento del 9 maggio rappresenta il prosieguo di “Dai una mano all'ambiente”, l'iniziativa “verde” che ha visto un gruppo di soci di Pro Loco Loano effettuare la raccolta dei rifiuti di plastica abbandonati sulle spiagge del litorale. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a info@prolocoloano.it o chiamare i numeri 333.62.08.624 o 328.89.60.085.