Monster energy drink: 4 gusti introvabili

Quando si è alla ricerca di una sferzata di energia per completare i compiti che si devono eseguire ogni giorno, gli energy drink sono una delle soluzioni migliori a propria disposizione. Per chi vuole gustare il migliore drink energetico in circolazione, Monster è la bibita più scelta da migliaia di persone in ogni parte del mondo.



Monster energy drink è disponibile in commercio in una vasta selezione di varianti, che possono mettere d’accordo anche chi ama i gusti più atipici. Per chi vuole provarli tutti, spesso non è facile trovare le varianti meno note. Cosa che può diventare più semplice, anche grazie a negozi online specializzati in prodotti americani come American Uncle. Negozio che mette a disposizione una selezione sempre più grande di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America e da molte altre nazioni nel mondo.



I 4 gusti introvabili di Monster

Per chi vuole provare alcuni dei gusti più atipici della Monster, questi sono i 4 gusti più introvabili:



- Ripper Juice Monster Energy;

- Lewis Hamilton Monster Energy;

- Espresso Monster Vanilla Triple Shot;

- Espresso Monster Salted Caramel Triple Shot.



Vediamo più in dettaglio le caratteristiche di queste varianti di Monster.



Ripper Juice Monster Energy

Una bibita che ha preso ispirazione dalla coste di Oahu. I sapori delle piante tropicali di questa zona amata dai surfisti, si sposano alla perfezione con la Monster. Dando vita ad un aroma così particolare e che può essere la base di partenza ideale per arricchire drink analcolici o alcolici. Drink, che porteranno la vostra mente sulle coste tropicali di Oahu.



Lewis Hamilton Monster Energy

Una variante della Monster tradizionale che vede presente il gusto dell’uva nera. Frutto che Hamilton ama e che spesso richiede al termine delle sue gare di Formula 1. Il sapore è molto dolce, e può non essere una delle varianti migliori per chi ama i sapori troppo zuccherini.



Espresso Monster Vanilla Triple Shot

Monster ha preso ispirazione dall’Italia per questa sua variante, andando ad inserire una forte nota di caffè espresso unita all’essenza di vaniglia. Combinazione riuscita e che promette di rendere ancora più speciale bere questo drink energetico. Il piacere di un espresso, ma in lattina e con il consueto gusto della Monster.



Espresso Monster Salted Caramel Triple Shot

Anche in questa seconda variante ispirata all’Italia, in questo caso il gusto di caffè espresso è molto più presente, si è deciso di accostare all’aroma del classico espresso italiano una essenza più dolce. Il caramello salato, è la scelta che non tutti si aspettano ma che in realtà si accosta alla perfezione al sapore forte della tostatura di un buon espresso.



Queste varianti di Monster Energy drink non sono facili da acquistare, anche perché il mercato del collezionismo vede ricercare molto queste varianti ad edizione limitate, ma la tenacia può sicuramente aiutare chi le vuole assaggiare. Grazie ad internet e ai motori di ricerca come Google, si può cercare un negozio online o di collezionismo che offrono queste varianti della Monster. Buona caccia al tesoro!