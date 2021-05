Tendenze bijoux e gioielli

Bijoux e gioielli sono tra gli accessori più amati dalle donne perché personalizzano il look, donano luce, caratterizzano una personalità. La moda e gli stilisti non tralasciano mai di curare anche il dettaglio che distingue o che permette di fare la differenza, per questo motivo ogni stagione della moda mette in campo proposte, letteralmente, brillanti, divertenti, curiose, fantasiose, giocose, femminili, cool sempre al passo con i tempi, coordinati con le tendenze e talvolta persino anticipatrici delle tendenze future sia per scelta dei materiali, colori, forme. Se vuoi avere un’idea delle novità presentate da una delle oreficerie fashion più di tendenza e cool clicca qui e scopri un mondo di idee!

Collane: il must have della moda 2021

Collane di perle, in oro o cristalli, stoffe pregiate, fili di platino. Le collane sono un vero “must have” tra le tendenze moda 2021. Relativamente al design, si nota una prevalenza di linee minimaliste, rigorose, ma dai volumi importanti, anzi maxi proprio in opposizione alla “semplicità” delle forme; tra i materiali prediletti spicca l’oro che è preponderante anche nella lavorazione delle trame a catena. Un pezzo immancabile nel proprio portagioie è quindi proprio la catena d’oro dalle dimensioni massicce, e per catena si intende proprio lo stile urban, massiccio e borchiato con chiusura a lucchetto. È un gioiello vistoso, da abbinare tanto a uno stile urban chic quanto a un’impostazione più classica e rigorosa dove tutta l’attenzione viene posta sul gioiello piuttosto che sull’outfit.

Le collane a catena sono portabili dalla mattina alla sera; per chi predilige delle forme più slim e “leggere” le proposte migliori sono quelle di Dior, Tod’s, Daks, Richard Malone, Calzolari o le collane con le stelle di Rue des Milles, così come il girocollo con ciondolo sempre di Rue des Milles; mentre per chi ama un look decisamente più marcato e visibile con volumi importanti, si può cercare nel catalogo di Alberta Ferretti, Ermanno Scervino, Jil Sander, Preen. Le collane a catena maxi necessitano di essere abbinate, però, a un look “contenuto” e quindi è sufficiente farle risaltare su una semplice camicia bianca o su vestiti accollati, oppure su un decolleté ben ampio direttamente sulla pelle nuda per apprezzarne il valore e il peso anche fisicamente e a livello tattile.

Tendenze bijoux 2021: fiori, perle e girocolli

Anche la moda è fatta di corsi e ricorsi storici e nella primavera / estate 2021 torna la stagione dei fiori anche per gli accessori: orecchini, collane, bracciali con temi floreali, mini o maxi, smaltati, colorati e impreziositi con pietre e zirconi “sbocciano” indosso a donne di qualsiasi età ed ecco, così, le proposte di Dolce & Gabbana o i noti charms floreali di Pandora e Rue des Milles.

L’etno-chic è una tendenza che non tramonta mai: gioielli vistosi usati come fermagli per pareo, spille per impreziosire un foulard durante un aperitivo informale. I gioielli etnici si indossano sdrammatizzando con un look basico oppure si enfatizzano indossando vistosi caftani, in linea con lo stile etnico.

Le perline non sono solo un gioco per bambini, la vera tendenza chic dell’estate è quella di indossare braccialetti e orecchini con piccoli charms, pendenti, ciondoli e tante perline, stelle, cuori e scritte su cubetti da combinare. La differenza la fanno i materiali: dalle soluzioni più semplici per giovanissime alla moda fino a gioielli sfavillanti di pregio come i girocolli con quadrifoglio di Rue des Milles.

Un grande ritorno è rappresentato dal bracciale alla schiava, un accessorio che si reinventa e si aggiorna con l’aggiunta di dettagli, ricami, fregi, perle e pietre preziose. Un accessorio estremamente alla moda e di grande impatto, così come sono di grande impatto anche i bijoux con i vistosi loghi degli stilisti dalla “V” di Valentino a “YSL” di Yves Saint Laurent, alla “F” di Fendi e così via: non ci sono mezzi termini, o si odiano o si amano.

Un classico che, invece, non tramonta mai è il round neck o girocollo che sia di perle o in oro rivive oggi i fasti degli anni ’80 in cui spopolava, ma rivisitato e corretto in chiave moderna sovrapponendo tantissimi girocolli anche di materiali e fatture diverse.