La difficile scelta del negozio di arredamento

Negli ultimi anni, ho notato che nella mia città è aumentata la vendita parquet a Bologna. Sicuramente c’è una spiegazione che al momento non so darmi ma sono improvvisamente aumentati i negozi e i rispettivi rivenditori . Vedo che le persone investono sempre di più in questo tipo di attività, soprattutto nella città in cui vivo. Io e mia moglie avevano un negozio di arredamento, che però da alcuni mesi, purtroppo, abbiamo dovuto chiudere. Era situato in una zona periferica della città e prevedeva una vendita di arredamento dal design moderno e lussuoso. Questo era uno dei principali motivi per cui non avevano abbastanza clientela e abbiamo preferito chiudere l’attività poiché ultimamente il ritorno economico non era sufficiente a sostenere tutte le nostre spese. Già stavamo pensando ad aprire un altro negozio, spostando però la sua collocazione, dalla periferia al centro della città. Negli ultimi mesi eravamo molto indecisi se aprire nuovamente il negozio di arredamento o spostarci sull’apertura di qualcos'altro che non avevamo mai provato. Notando la frequente apertura di negozi, decidiamo di informarci.

Abbiamo ricavato notizia e informazioni sulla vendita su internet, a quanto pare l’utilizzo del parquet per abitazioni o uffici, negli ultimi anni è molto in voga. Pur trattandosi di un tipo di materiale delicato e che deve essere trattato con cura, viene utilizzato in maniera raffinata e al passo con la moda in molti tipo di abitazioni e ce ne sono diversi tipi che si adattano con il tipo di arredamento e luce della casa. Abbiamo scoperto che è un vasto mercato su cui c’è, tra l’altro, molta concorrenza. Dopo aver ricavato un po' di informazioni generali, abbiamo deciso di recarci presso qualche negozio parquet per vedere come si presentassero e come fossero strutturati i loro showroom. Parlando con i commessi e gli addetti abbiamo saputo che molto spesso all’interno dei negozi di arredamento, molto spesso ci sono dei rivenditori . Questa sarebbe stata una buona idea per noi, visto che siamo abbiamo già avuto un negozio di arredamento e ce ne intendiamo molto di più del settore. L’idea ottimale sarebbe stata spostare il nostro showroom nel centro della città ed affiliarci per la vendita a dei rivenditori di parquet di bologna che avrebbero potuto lavorare e offrire il loro servizio direttamente nel nostro negozio, sia ai grossisti. In questo modo avremmo combinato la vendita di pezzi d’arredamento con la vendita parquet a Bologna.

Il progetto era buono e consigliato anche da molti, ora ci saremmo dovuti occupare della parte finanziaria/burocratica. Mentre le pratiche continuavano ad andare avanti con la banca noi stavamo provvedendo a scegliere uno dei punti vendita di pavimenti in legno. Nella mia città ce ne erano talmente tanti, che quasi si aveva l’imbarazzo della scelta. Dopo aver consultato dei collaboratori della nostra vecchia azienda abbiamo pensato di andare alla ricerca di un centro che corrispondesse al modello e al design del nostro negozio di arredamento. Dovevamo, dunque, trovarne uno che ci andasse a genio e che fosse dotato di uno stile e di una vendita raffinata e lussuosa dallo stile minimal. È stata una dura ricerca, poiché non c’erano effettivamente negozi di parquet a bologna che ci piacessero al 100% .

Inizialmente, ci siamo rivolti a quello nella zona più centrale della città. Inizialmente ci sembrava adatto al nostro stile e alle nostre richieste ma purtroppo il gestore del locale e il proprietario non hanno accettato. Ritenevano fosse meglio per loro, al momento, non avere collaborazioni. Dal momento in cui avrebbero preso più piede in città avrebbero cominciato a considerare l’idea di iniziare una collaborazione. A malincuore, siamo andati alla ricerca di un altro punto vendita di pavimenti. In una zona non troppo centrale ma non estremamente periferiche troviamo questo negozio dallo stile chic e abbastanza lussuoso. Chiediamo un colloquio con il proprietario per proporre la nostra collaborazione e, il primo approccio, è stato estremamente positivo. Si mostrava interessato ed entusiasta a collaborare e apprezzava la nostra idea. Facciamo un giro nel negozio, dedito esclusivamente alla rivendita di parquet e accorgiamo che offre un mix tra parquet raffinati dallo stile più sofisticato e stili di parquet più accessibili, semplice e tradizionale. Questo poteva rivelarsi l’unico problema visto che il nostro negozio è caratterizzato esclusivamente da una vendita di prodotti e servizi dallo stile molto alto e ricercato.

Abbiamo esposto la possibile problematica al proprietario con cui avevamo parlato e in pochi minuti ci ha offerto un’ottima soluzione. Era talmente ben disposto a collaborare con noi che si è mostrato disponibile a venirci incontro, ci ha proposto di selezionare specifiche linee di prodotti e di parquet e lui avrebbe collaborato con lui per la sola vendita di quei servizi. Infatti, era un negozio a Bologna tra i più dotati rispetto a molti altri rivenditori già visitati. Il suo progetto era quello di affidarci i suoi rivenditori e farli collaborare direttamente nel nostro negozio di arredamento. Nel momento in cui un eventuale cliente fosse interessato a procedere con l’acquisto e con il montaggio del parquet si sarebbe recato al deposito. La cosa da specificare è che loro avrebbero portato nel nostro negozio solamente una selezione accurata di parquet. Ha dato la possibilità, a me e mia moglie, di scegliere la selezione di parquet, in base alla linea dei nostri servizi di arredamento. È stata un’ottima idea e un buon compromesso per iniziare a dare il via al progetto.

Abbiamo subito fissato un appuntamento per la scelta del materiale e abbiamo selezionato solo quelli inerenti al nostro stile. Dopodiché abbiamo provveduto a cercare un locale in affitto nei pressi del punto vendita in questione, poiché sarebbe stato ideale avere i due locali vicini. Infine, abbiamo iniziato a reclutare i rivenditori per iniziare a farli collaborare con noi e dargli anche una piccola formazione sui pezzi d’arredamento e sulla linea da seguire nell’accostamento tra i parquet selezionati e i nostri pezzi d’arredamento, alla fine ce l'abbiamo fatta!