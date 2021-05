È frattura nel Pd savonese, documento di sfiducia contro Alessandra Gemelli

Un documento contro la forzatura della vice segretaria regionale del Pd Alessandra Gemelli.

L'avvocato savonese dopo la conclusione del mandato dell'ex segretario Giacomo Vigliercio (era scaduto il 6 aprile ma aveva dato le dimissioni successivamente) aveva lanciato, con una lettera inviata ai componenti dell'assemblea provinciale dem, la sua auto-candidatura come successore almeno fino al Congresso provinciale.

Però una trentina di firmatari, tra i quali consiglieri regionali, provinciali, sindaci, ex primi cittadini, primi cittadini, assessori e consiglieri dem nel savonese non ci stanno e hanno deciso di sfiduciare la "fuga" in avanti.

Nell'assemblea provinciale prevista a metà mese con questa auto-candidatura andrebbero a votare un segretario che una parte del partito non vuole, da lì il distacco da quella scelta.

L'obiettivo sarebbe stato quello di trovare una persona che avrebbe messo d'accordo tutti almeno fino al Congresso provinciale che come stabilito dal Pd nazionale potrà essere convocato, per le segreteria che hanno concluso il proprio mandato, dal prossimo 15 giugno.

Se non dovessero trovare una quadra, oltre a crearsi una frattura per le prossime elezioni comunali di ottobre a Savona, il Pd savonese andrebbe verso il commissariamento.