Da video operatore a giardiniere, l'appello del savonese Gabriele messo in ginocchio dalle chiusure dei teatri

"Non ho intenzione di abbandonare la mia strada ma per andare avanti mi sono dovuto inventare questa attività perché le bollette avanzano. Il punto interrogativo per la riapertura del teatro è il pubblico, speriamo si sblocchi qualcosa".

Da 8 anni video operatore nei teatri di Genova, da Palazzo Ducale al Teatro della Tosse, passando nel savonese e arrivando fino a Sanremo al teatro Ariston, ma da più di un anno le chiusure legate all'emergenza sanitaria lo hanno costretto a cambiare totalmente vita e così ha deciso di comprarsi un decespugliatore e lanciare un appello su Facebook alla ricerca di persone che abbiamo bisogno di curare il proprio giardino.

Gabriele Vilardo di Roccavignale, è purtroppo uno dei tanti lavoratori del mondo dello spettacolo messi in ginocchio dal Covid, che ha dovuto trovare un modo alternativo per arrivare a fine mese.

"In 4 giorni a febbraio del 2020 tutti i teatri sono stati chiusi, sono stati mesi difficili dove ho richiesto anche il reddito di cittadinanza ed emergenza ma non ho avuto nessun aiuto perché ho la partita iva - spiega Gabriele - ho ricevuto solo per due volte 200 euro di buoni spesa dal comune di Roccavignale, ma come facevo a pagare bollette e mutuo?".

Nell'ottobre del 2020 una nuova sfortuna si è poi abbattuta su di lui, visto che un albero è crollato sulle sue due auto di famiglia, rendendogli complicato così ogni spostamento.

"Ci ha creato un danno emotivo ed economico non indifferente e non siamo stati risarciti perché l'albero era sulla nostra proprietà" ha continuato.

Trovato lavoro in una cooperativa agricola, dopo qualche settimana ha dovuto lasciare visto che gli introiti mensili erano particolarmente bassi.

"Ho deciso allora di comprarmi un decespugliatore con motore a scoppio e ho scritto su Facebook, se qualcuno avesse bisogno di tagliare l'erba sono a disposizione e fortunatamente qualche chiamata la sto ricevendo. Ora speriamo che venga rimosso il coprifuoco così qualche compagnia teatrale proverà a riaprire, non abbandono il mio lavoro" ha concluso Gabriele che è a disposizione per lavorare dalla provincia di Genova a quella di Imperia.