Covid, Sottosegretario Costa (Noi con l'Italia): "I nostri anziani potranno riabbracciare i propri cari"

"Il provvedimento - spiega il Sottosegretario Costa - muove dalla consapevolezza che molto spesso il calore umano e l'affetto di un familiare sono una delle migliori cure per i nostri anziani, rimasti troppo tempo soli. Parliamo di un’esigenza a cui la politica aveva l’obbligo di dare risposta concreta e urgente: era inspiegabile che in una situazione di sicurezza, in cui oltre l’80% degli ospiti ha ricevuto già il vaccino e praticamente tutto il personale sanitario è immunizzato, non fossero permesse le visite ai pazienti di queste strutture. È importante rispettare comunque le regole, per tutelare la salute di tutti i degenti, delle loro famiglie e degli operatori".