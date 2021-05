Vaccini anti-Covid: aperte le prenotazioni tramite call center e farmacie per i "vulnerabili" con meno di 60 anni

Vaccinazione anti-Covid: da oggi le persone under 60 con comorbidità, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone in condizione di elevata fragilità (categoria 4, precedentemente denominate "vulnerabili") possono prenotare la vaccinazione.

La prelazione potrà avvenire anche tramite il numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18), o nelle farmacie che effettuano il servizio Cup.

Rimane attiva la modalità di prenotazione online prenotovaccino.regione.liguria.it; patologie che determinano lo stato di comorbidità https://www.regione.liguria.it/.../patologie-comorbidita...