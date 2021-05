Coronavirus: vaccinazione anti Covid-19 per i non registrati nel sistema sanitario regionale della Liguria

Alisa ha raccomandato alle Asl di prevedere un percorso ad hoc per l'identificazione e la prenotazione della vaccinazione anti covid-19 delle persone non registrate nel Sistema sanitario della Liguria, insieme a numero telefonico dedicato alle informazioni per l'utente.

Interessate dal provvedimento saranno i soggetti residenti fuori regione non registrati nel SSR per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nel territorio Aziendale, e gli appartenenti a quattro categorie: funzionari (dipendenti o in pensione) delle Istituzioni europee, soggetti AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), stranieri temporaneamente presenti sul territorio (STP) e possessori di tessera ENI (europeo non iscritto).

I suddetti soggetti possono telefonare allo 019.8405769 (dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00) o inviare la richiesta via mail all'indirizzo: infovaccinocovid@asl2.liguria.it per essere inseriti con appuntamento alla vaccinazione secondo fasce di età. Alla stessa mail dovrà essere inviato il modulo di autocertificazione appositamente predisposto completo della documentazione indicata per l’identificazione dei requisiti.

Sarà possibile effettuare la prenotazione attraverso il portale della Regione (QUI), al numero verde 800 938 818 oppure tramite gli sportelli CUP e le farmacie che effettuano servizio prenotazione. Ovviamente muniti di tessera sanitaria valida e di codice fiscale.