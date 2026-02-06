Vado Ligure investe su Segno: manutenzione straordinaria di via Gavotti e restyling del parco giochi

A Vado Ligure prosegue il percorso di investimento e valorizzazione del territorio comunale, con l’affidamento di due interventi strategici nella frazione di Segno: la manutenzione straordinaria, il consolidamento e l’adeguamento della strada comunale di via Gavotti e la completa riqualificazione del parco giochi.



Per quanto riguarda via Gavotti, si tratta di un intervento atteso e frutto di una progettazione avviata circa due anni fa, che oggi entra nella fase esecutiva con l’affidamento dei lavori. L’opera prevede interventi mirati alla messa in sicurezza della viabilità, al consolidamento della sede stradale, alla regimazione delle acque e al potenziamento dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e funzionalità dell’asse viario.



L’intervento, del valore di quasi 500 mila euro a base d’asta, è stato aggiudicato alla ditta Servizi e Costruzioni, con sede in provincia di Savona, e rientra in una strategia più ampia volta a migliorare le connessioni tra le frazioni, la viabilità locale e la disponibilità di percorsi alternativi, considerati sempre più necessari per la sicurezza e la resilienza del territorio.



Parallelamente sono stati affidati anche i lavori di riqualificazione del parco giochi di Segno, sulla base di un progetto redatto dall’architetto Francesca Oliveri. L’intervento prevede il completo rifacimento dell’area con una nuova configurazione maggiormente integrata nel contesto della frazione, il rinnovo e la messa in sicurezza dei giochi e opere più ampie dedicate alla sicurezza, all’illuminazione e al contesto urbano circostante.



L’area giochi sarà dotata di pavimentazioni antitrauma conformi alle norme europee, nuove attrezzature inclusive, spazi ombreggiati e aree di sosta pensate per favorire l’incontro e la sorveglianza in sicurezza. Particolare attenzione è stata posta all’accessibilità: grazie alla conformazione su tre livelli collegati tra loro, il parco sarà pienamente fruibile anche da persone con disabilità o difficoltà motorie.



Il valore complessivo dell’opera è di circa 250 mila euro e rappresenta un passo significativo nella riqualificazione degli spazi pubblici, con particolare attenzione ai luoghi dedicati ai bambini, alle famiglie e alla socialità.



"Questi interventi - commenta il sindaco Fabio Gilardi - si inseriscono in un quadro più ampio di progettazioni e investimenti che l’amministrazione sta portando avanti su tutto il territorio comunale, dal centro alle frazioni come nel caso dei parchi di San Genesio, dei Griffi e di altri interventi diffusi. L’obiettivo è ridisegnare la nostra comunità secondo un modello moderno, sicuro e inclusivo, capace di migliorare concretamente la qualità della vita e la vivibilità delle nostre comunità”.