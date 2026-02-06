 / Attualità

Sp 29, chiusura della corsia di marcia Carcare–Savona per lavori sulla rete delle acque bianche

Il provvedimento sarà in vigore dal 10 al 17 febbraio. Viabilità deviata sulla Sp 15 bis

La Provincia di Savona ha comunicato che, dal 10 al 17 febbraio, sarà chiusa temporaneamente la corsia di marcia in direzione Carcare–Savona della Sp 29 “del Colle di Cadibona”, alla progressiva chilometrica 136+300, in località Vispa.

La sospensione della circolazione si rende necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza di una tombinatura della rete delle acque bianche, fondamentali per garantire la sicurezza degli automobilisti e delle maestranze impegnate.

Durante il periodo di chiusura, il transito sarà deviato sulla Sp 15 bis Variante del Mulino, percorribile da tutte le categorie di veicoli.

