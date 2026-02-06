Monsignor Aiello nuovo assistente ecclesiastico confraternite d'Italia

Al termine dei lavori del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, svoltisi a fine gennaio a Roma, è stata deliberata la nomina del nuovo assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia nella persona di monsignor Arturo Aiello.
Il vescovo della Diocesi di Avellino sostituisce così monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale. "Grati per questa nomina, anche il Priorato Diocesano e le confraternite della diocesi di Savona-Noli salutano monsignor Aiello, augurando un proficuo servizio nel nuovo incarico affidatogli", scrivono in un una nota il delegato vescovile don Giuseppe Militello, il priore diocesano Antonello Piccone e il segretario Andrea Firpo.
"Ringraziamo e salutiamo monsignor Pennisi, che venne in visita al Santuario Nostra Signora della Misericordia in occasione della festa patronale del 18 marzo 2024, per il cammino percorso insieme alla confederazione in questi anni", si legge ancora nella nota.