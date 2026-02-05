Il governo vara il Decreto Sicurezza: stretta su "manifestanti pericolosi" e coltelli, più tutele per le forze dell'ordine

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al pacchetto sicurezza, il corpus normativo articolato in un decreto legge e un disegno di legge che complessivamente conta una sessantina di articoli. Il provvedimento arriva dopo giorni di confronto serrato all'interno della maggioranza e un passaggio al Quirinale che ha portato a modifiche sostanziali su alcuni punti critici.

Tra le misure più discusse figura l'"accertamento" nei confronti di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi in vista di cortei e proteste. La formulazione originaria, che prevedeva un fermo preventivo di 12 ore senza convalida del magistrato, è stata rivista dopo i rilievi del presidente Mattarella: ora l'intervento scatta solo in presenza di "fondato motivo" e richiede la notifica all'autorità giudiziaria.

Sul fronte dello scudo penale per gli agenti, il governo ha optato per un ampliamento delle garanzie sulla legittima difesa esteso a tutti i cittadini, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.

Il pacchetto introduce sanzioni severe per chi circola con lame appuntite superiori agli 8 centimetri: è prevista la reclusione. Multe anche per chi vende questi oggetti ai minori e per i genitori dei ragazzi coinvolti.

Prevista l'istituzione di zone rosse attorno agli scali ferroviari, con uno stanziamento di 50 milioni per il 2026. Sul versante immigrazione, introdotta la possibilità di interdire per sei mesi l'attraversamento delle acque territoriali in caso di minacce terroristiche o flussi migratori eccezionali.

Non hanno trovato spazio nel testo finale la cauzione per gli organizzatori di manifestazioni e la norma sulla riconsegna di soggetti pericolosi ai Paesi d'origine – ribattezzata "norma al-Masri" – giudicata incompatibile con gli obblighi internazionali dell'Italia.

Nella stessa seduta, l'esecutivo ha approvato un decreto per sbloccare i lavori del Ponte sullo Stretto dopo lo stop della Corte dei Conti e un decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla parità retributiva tra uomini e donne.