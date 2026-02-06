Finalborgo, sopralluogo su cantieri fognari e cedimenti della pavimentazione

A seguito delle criticità emerse nei giorni scorsi sulla pavimentazione in basoli nel centro storico di Finalborgo, interessata da alcuni cedimenti puntuali, l’Amministrazione comunale di Finale Ligure ha effettuato un sopralluogo congiunto per verificare lo stato dei luoghi e l’avanzamento degli interventi di messa in sicurezza e ripristino. Al sopralluogo hanno preso parte il Sindaco Angelo Berlangieri, l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco e i tecnici della ditta incaricata della manutenzione.

Le due situazioni di minore entità emerse più recentemente, segnalate in via Nicotera in corrispondenza degli incroci con via Torcelli e via Lancellotto, sono state risolte già nella mattinata di giovedì 5 febbraio, con il ripristino delle porzioni interessate.

Per quanto riguarda invece il cedimento precedente in zona Porta Reale, tra piazza San Biagio e via Torcelli, il personale del Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese ha individuato e risanato una rottura sulla rete dei sottoservizi. L’intervento è stato eseguito in coordinamento con la ditta incaricata della manutenzione della pavimentazione, che procederà ora al ripristino dell’area di scavo e, successivamente, a ulteriori ispezioni finalizzate a individuare eventuali danni occulti lungo la rete.

«L’intervento in zona Porta Reale, dove sono in corso anche i lavori di restauro conservativo dell’arco, che nei prossimi giorni interesseranno il sottarco, procede regolarmente, con particolare attenzione a un’ulteriore situazione sulla pavimentazione che stiamo monitorando per poter intervenire in via preventiva - affermano il Sindaco Berlangieri e l’Assessore Folco - Il lavoro di verifica avviato da tempo sui sottoservizi, con videoispezioni tuttora in corso a cura della ditta incaricata dal Consorzio, ci ha consentito di intervenire tempestivamente e con efficacia non appena si sono manifestate le criticità».

Per quanto concerne la viabilità, il transito da Porta Reale resterà interdetto, anche in considerazione dell’evoluzione del cantiere in corso sulla struttura del varco. La Polizia Municipale ha definito un piano di mitigazione dei disagi, comprensivo della gestione della raccolta dei rifiuti. Al fine di agevolare i residenti titolari di passo carraio interno alle mura, resterà consentito l’accesso da Porta Testa, nel rispetto dei sensi di marcia previsti per la circolazione all’interno del centro storico,

mentre i veicoli commerciali, per ragioni logistiche e di sicurezza, saranno invece limitati all’esterno delle mura, con movimentazione delle merci mediante appositi carrelli.