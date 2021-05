Infrastrutture, Barberis (CNA Savona): “Nessuno affronta concretamente il 'problema Liguria'”

"Nessuno affronta concretamente il 'problema Liguria'". Ad esprimerlo con forza e sconforto è Giuseppe Barberis, delegato di mestiere di CNA Savona per il trasporto merci.

"Nel recovery plan si è arrivati persino ad ipotizzare la messa in cantiere del ponte sullo Stretto di Messina ma i disastri infrastrutturali che ormai da tempo vive la Liguria sono ancora lì che giacciono senza alcuna soluzione – continua Barberis - Le imprese di autotrasporto sono allo stremo e quotidianamente accumulano maggiori costi a causa di chiusure, limitazioni e dei tempi incalcolabili di percorrenza. Le autostrade A10 e A12 sono in condizioni pietose e disseminate di cantieri con scambio di carreggiata che costituiscono oltre a un pesante disagio anche un serio pericolo per la circolazione di veicoli leggeri e pesanti. Ad oggi nessuno sblocco per quanto concerne la possibile attuazione del progetto dell'Albenga – Carcare – Predosa che è sulla carta dagli anni '90".

"Vogliamo poi parlare del Aurelia bis bloccata ormai quasi sul finire dei lavori da circa 3 anni? Ormai il tempo per discutere è ampiamente scaduto e la nostra Regione rischia un isolamento e una paralisi pressoché totale dal punto di vista non solo strettamente legato alle attività economiche quali il trasporto merci ma anche su ulteriori fonti di reddito provenienti ad esempio dalle attività turistiche. Il traffico è infatti destinato ad aumentare nei mesi estivi incrementando il malcontento generale di chi percorre le nostre strade, mentre ormai non passa più giorno in cui le infrastrutture della Liguria non facciano notizia" conclude Barberis.