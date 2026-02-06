Il Consultorio di via Zara non si sposterà in via Collodi: "È una vittoria dei cittadini" (FOTO e VIDEO)

"È una vittoria dei cittadini". C'è grande soddisfazione nelle parole del Comitato territoriale Villapiana-La Rusca dopo la decisione dell'Asl2 di fare un dietrofront allo spostamento in via Collodi del Consultorio di via Zara.

Un gruppo di cittadini si è riunito davanti alla sede ma dopo la grande mobilitazione, 2377 a ieri le firme raccolte (con un centinaio che si sono aggiunte oggi), l'azienda sanitaria locale savonese ha cambiato idea nelle ultime ore facendo tirare un sospiro di sollievo.

Insomma una grande vittoria popolare con una protesta scattata meno di una settimana fa.

"È una vittoria per i cittadini di Villapiana, per tutti quelli che si sono mobilitati perché questo non avvenga. Appena abbiamo avuto notizia di questa probabile spostamento, le persone si sono rivolte a noi del comitato territoriale chiedendoci di fare qualcosa e allora noi ci siamo attivati per raccogliere, fare una petizione per la non la chiusura di questi servizi e 2377 sono le persone che hanno firmato ieri sera, ma oggi sono arrivati altri un centinaio più di firme, quindi il problema era sentito non solo dagli abitanti di Villapiana, ma anche da tutta la città, perché, diciamo, i servizi sanitari di prossimità devono essere garantiti e finanziati, cioè non si può risparmiare, riformare la sanità. facendo risparmi sui cittadini - spiega Vito D'Ambrosio, coordinatore Comitato territoriale Villapiana-La Rusca - Villapiana sappiamo che ha percentuale alta di anziani che avrebbe potuto avere un sacco di problemi nel spostarsi per andare a usufruire dei servizi in via Collodi dove non c'è un parcheggio e avrebbero dovuto prendere due autobus prima di arrivare sul posto. Quindi siamo contenti di questo risultato e ringraziamo anche l'ASL che ha capito che questo loro decisione era sbagliata e non rispondeva alle esigenze della collettività".

Non è stata ancora presa una decisione, invece, per quello di via Chiappino, che serve i quartieri più a Ponente della città, la Rocca e l’Oltreletimbro.

Un punto importante che, oltre ai servizi di Ostetricia e Ginecologia, ospita anche la Neuropsichiatria per giovani e adolescenti.

"Per il consultorio di via Chiappino siamo ancora in fase di valutazione – aveva spiegato Monica Cirone, direttrice dell'Asl2 alla nostra redazione – per decidere se sia possibile avere uno spazio più ampio alla Casa di Comunità per la Neuropsichiatria".

"Noi sicuramente ci impegniamo anche come comitato territoriale insieme al comitato territoriale di riferimento di via Chiappino a a far sì che anche quella struttura venga mantenuta, visto che è un presidio anche molto importante" ha proseguito D'Ambrosio.

Nei prossimi giorni è prevista una seduta della Terza Commissione consiliare in Comune a Savona, proprio sulla sanità.

"Siamo soddisfatti per il consultorio di via Zara – aveva spiegato l’assessore Riccardo Viaggi – Nei prossimi giorni ci sarà una Commissione sul tema della Casa di Comunità e della sanità territoriale, alla quale è stata invitata l’Asl".

Il mantenimento del consultorio di via Zara garantisce così un presidio sociosanitario importante per Villapiana.

"È quanto ci siamo detti nell’ultimo incontro con l’Asl – ha continuato il sindaco Marco Russo – dove abbiamo rappresentato sia le esigenze che emergono dal quartiere di Villapiana su via Zara, sia esigenze più generali di presidio sociosanitario sul territorio cittadino. Conferma la volontà dell’Asl di lavorare con il Comune e portare avanti un percorso concertato".