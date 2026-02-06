Disagi nel park di Piazza del Popolo, Tpl Linea: "Lavori programmati per l’installazione di dispositivi elettronici per la rilevazione delle targhe"

Ancora problemi per accedere e uscire dal parcheggio a pagamento di Piazza del Popolo.

Dopo i disagi di ieri per l'accesso lato Tribunale con gli utenti che hanno dovuto entrare e uscire in via Sormano, dal Palazzo della Provincia, oggi invece nell'ingresso/uscita da quel lato sono scattati i lavori programmati per l’installazione di dispositivi elettronici per la rilevazione delle targhe dei veicoli in ingresso e in uscita dal posteggio, con gli automobilisti che sono costretti a dirigersi dalla parte opposta. Nel frattempo però si sono create lunghe code in direzione dell'uscita lato Tribunale in quanto lo scanner dalla sbarra del Telepass non funzionava. Bloccando di fatto anche gli automobilisti dotati di biglietto.

"Il nuovo sistema consentirà l’accesso alle aree di parcheggio gestite da TPL Linea che per gli abbonati significa ovviare all’esibizione della tessera di abbonamento - spiegano da Tpl Linea - Per limitare eventuali disagi alla clientela durante la fase di intervento è presente personale di assistenza alle sbarre con il compito di agevolare e velocizzare le manovre di entrata e uscita dei veicoli".

"Informiamo inoltre già da ora che all’interno dell’area di parcheggio di Piazza del Popolo, nei primi giorni di marzo, saranno sostituite le restanti tre piste di accesso (due in uscita lato Tribunale e una in ingresso lato Provincia) - concludono - L’intervento si inserisce nel programma delle azioni di ammodernamento e miglioramento della fruibilità dei parcheggi a Savona".