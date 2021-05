MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo il mirtillisù

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

il mirtillo nero

E’ una piccola bacca dal colore blu notte, contiene pochissimi zuccheri ed è una miniera di antiossidanti e flavonoidi: per questo è considerato il superfood dei frutti di bosco con svariati benefici che vanno dal bruciare in grassi in eccesso a migliorare le capacità mnemoniche, al prevenire e combattere la cistite. Anche sul consumo si dimostra incredibilmente versatile: infusi, succhi, estratti, mescolato in piatti dolci e salati: si può consumare in tutte le salse!

MIRTILLISU’

Tempi

20 minuti + 30 di riposo



Ideale per…

il dessert



Ingredienti (4 persone)

200 g di mirtilli freschi

14 fette biscottate integrali

200 ml di panna vegetale (da montare)

50 g di silk tofu

50 g di zucchero

Procedimento

1.Frullate qualche mirtillo per ottenere un succo da utilizzare per inumidire le fette biscottate

2.Frullate il tofu vellutato

3.Montate la panna vegetale con lo zucchero, poi unitela al tofu frullato

4.Preparate il primo strato del mirtillisù con una fetta biscottata (già inumidita nel succo di mirtilli)adagiandovi sopra la crema di panna e tofu

5.Nella stessa maniera, componete altri 2 strati

6. Decorate l’ultimo strato con i mirtilli interi avanzati

7. Fate riposare in frigorifero per almeno 30 min

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Un esempio di come un dolce possa essere soddisfacente e salutare! Le fette biscottate integrali ci danno carboidrati a lento assorbimento, mentre le loro fibre modulano il carico glicemico del dolce stesso, rendendolo un’ottima idea anche per chi deve controllare la glicemia. L’aggiunta del tofu dona maggiore consistenza alla crema, ma soprattutto aggiunge proteine e calcio a favore di salute di ossa e denti. I mirtilli rappresentano il tocco super di questa ricetta: studi recenti dimostrano, infatti, che contribuirebbero a migliorare la sensibilità insulinica, a controllare la pressione arteriosa e il livello di colesterolo nel sangue, oltre che a proteggere la funzionalità dei vasi sanguigni.

Se avanza?

Frullate tutto e aggiungete del cocco rapè per creare una soffice decorazione per dei cupcake golosi!