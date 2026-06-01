Mallare, il 3 giugno l’inaugurazione del nuovo ponte di via Mazza

Sarà inaugurato mercoledì 3 giugno alle 11.30 il nuovo ponte di via Mazza a Mallare, ricostruito grazie ai fondi della Protezione civile dopo i danni provocati dall’alluvione del 2021.
L’intervento, del valore complessivo di circa 370mila euro, restituisce alla viabilità locale un’infrastruttura strategica per i collegamenti dell’area. Il progetto ha previsto anche la messa in sicurezza della sponda sinistra del torrente, con la realizzazione di un muro d’argine in pietra.
Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e le autorità locali.