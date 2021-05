Savona, rifacimento servizi igienici nelle scuole Mameli e Astengo: stanziati 250mila euro

250mila euro per i lavori di rifacimento dei servizi igienici nell'istituto comprensivo II scuola primaria Mameli di via della Tagliata e del comprensivo III Astengo di via Migliardi e Venè a Savona.

L'assessorato ai lavori pubblici dell'assessore Pietro Santi interverrà negli edifici scolastici comunali visto che i servizi igienici sono attualmente sia sotto l'aspetto impiantistico che sotto l'aspetto edilizio e igienico antiquati e necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria per rinnovare le superfici piastrellate e intonacate e la rete impiantistica idraulica ed elettrica. Nei due edifici "si rende maggiormente necessario un intervento di manutenzione straordinaria degli stessi servizi igienici al fine di migliorarne la fruibilità, la salubrità ed eliminare i frequenti inconvenienti di malfunzionamento degli stessi" viene specificato.

"Contiamo di appaltare i lavori e iniziarli nel periodo estivo per non creare problemi alla scuola" spiega l'assessore Santi.