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Attualità | 20 marzo 2026, 13:17

Boissano, l'assessore regionale Scajola in visita al cantiere di via Polenza 45: "Valorizzazione di un immobile pubblico a disposizione per finalità sociali" (FOTO e VIDEO)

Il sindaco Paola Devincenzi: "Importante intervento di recupero avviato e realizzato grazie ai finanziamenti della Regione"

Dopo l'inaugurazione del rinnovato Parco Rosciano a Toirano, la visita odierna dell’assessore Marco Scajola nel savonese è proseguita a Boissano con un sopralluogo al cantiere di rigenerazione urbana relativo ai lavori sui fabbricati di via Polenza 45, destinati a finalità sociali, insieme al sindaco Paola DeVincenzi. L’intervento ha un valore complessivo di 310 mila euro, di cui 250 mila euro finanziati da Regione Liguria.

“Il sopralluogo a Boissano conferma l’impegno di Regione Liguria nel sostenere progetti di rigenerazione urbana che permettono di recuperare edifici esistenti e destinarli a servizi utili per la comunità - conclude l’assessore regionale Marco Scajola -. In questo caso parliamo di un intervento importante che consentirà di valorizzare un immobile pubblico e metterlo a disposizione per finalità sociali, rafforzando i servizi del territorio. Lavoriamo in stretta sinergia con i Comuni, come in questo caso con l’amministrazione guidata dal sindaco Paola Devincenzi, per trasformare progetti e finanziamenti in opere concrete capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

“Grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso il bando di Rigenerazione urbana della Regione Liguria è stato possibile avviare e realizzare un importante intervento di recupero - conclude il sindaco Paola Devincenzi -. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Liguria per il sostegno concreto e la sensibilità dimostrata verso le esigenze dei territori. Si tratta di un traguardo di grande valore per la nostra amministrazione, che difficilmente avremmo potuto raggiungere contando esclusivamente sulle nostre risorse”.

Redazione

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