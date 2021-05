Varazze, nasce il comitato di "Cambiamo!": "Lavoro e competenza per servire i fatti"

Nasce oggi il comitato cittadino di "Cambiamo! - Varazze".

Si parte dalla città al confine provinciale, per poi arrivare a raggiungere tutto il Levante Savonese, «con l'obiettivo di creare le condizioni per avere sempre una attenta interlocuzione con la nostra comunità, composta in buona parte dal mondo associativo ma non solo. Seguiremo il "Cambiamento" e porteremo lavoro e competenza per arrivare a servire fatti» scrivono in una nota dal neonato comitato.