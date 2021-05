"Vado... al Nido", inaugurato il nuovo polo multidimensionale dedicato alle famiglie (FOTO)

È stato inaugurato questa mattina il polo multidimensionale "Vado al Nido", dedicato alle famiglie.

Il progetto innovativo è dedicato prioritariamente ai nuclei familiari con bambini 0/3 residenti nel comune di Vado Ligure ed è disponibile ad accogliere anche i bambini 0/6 anni di famiglie non residenti.

Il servizio sperimentale ed integrativo consiste in un polo multidimensionale, con due spazi, uno dedicato ai bambini, a cui verranno proposti attività e laboratori specialistici e uno dedicato agli adulti (genitori, nonni, ecc) a cui verranno proposte consulenze individuali e/o seminari-workshop di qualità, sulla formazione psicopedagogica; sul tema della comunicazione non violenta; sulla riscoperta del femminile e del maschile sacro con gruppi di mamme e papà alla riscoperta della propria identità dopo la nascita di un figlio; consulenze e seminari sul Feng Shui per una progettazione biodinamica degli ambienti di arredo adatti alla crescita; tecniche di rilassamento e autoguarigione quali il Training autogeno, il Baby massage, il Reiki; lo Yoga rivolto a tutta la famiglia, grandi e piccoli; consulenze individuali e seminari sulla naturopatia /floriterapia per rimedi naturali adatti ad adulti e bambini; il Sentiero della crescita inteso come sostegno alla genitorialità.

L'obiettivo è prendersi cura e dare sostegno psico-fisico ad entrambi i genitori, attraverso una visione e un approccio olistico, il cui benessere ha una proficua ricaduta sul bambino e su tutto il nucleo familiare.

Il periodo di apertura sarà da maggio a dicembre 2021. Le giornate dedicate saranno settimanalmente il martedì o il mercoledì con orario 16.30/18.30, mensilmente il sabato o la domenica con orario 10.00/16.00.

Mentre la giornata del venerdì con orario 18.00/21.00 sarà dedicata esclusivamente alle famiglie iscritte al Nido: in questo spazio la coppia genitoriale potrà lasciare i bambini per concedersi alcune ore di libertà, un aperitivo o una cena, mentre i loro figli faranno un pizza party al Nido.

Le modalità saranno in presenza, su appuntamento e con piccoli gruppi da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partecipanti.

Gli spazi sono ampi, ci sarà una sezione ad uso esclusivo, l'ampio salone interno e verrà utilizzato anche il giardino.