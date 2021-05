SS 582, Mai (Lega): "Ripristinata la strada bianca da Colle Scravaion a Pretto di Erli, grande lavoro di squadra"

“Oltre 30 persone e 10 mezzi da lavoro. Un grande lavoro di squadra. A seguito della chiusura della strada che conduce ad Erli, nell’entroterra di Albenga, oggi è stata ripristinata la strada bianca che dal Colle dello Scravaion nel Comune di Castelvecchio conduce alla Località Pretto di Erli. Nei giorni scorsi la comunicazione improvvisa della chiusura della strada statale 582 a Erli ha costretto l'adeguamento del tracciato per permettere agli abitanti dell'Alta Val Neva di poter scendere a valle per motivi di lavoro e di necessità. Un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolti i 4 Comuni della zona in una corsa contro il tempo per permettere ai residenti, entro lunedì prossimo, di poter percorrere il tratto. Con la partenza del cantiere, prevista appunto per dopodomani, La strada statale sarà chiusa al traffico e sarà previsto unicamente il transito degli automezzi di emergenza e dei pedoni. Dopo circa 15 giorni la strada statale dovrebbe essere riaperta a senso alternato e i lavori si dovrebbero concludere non prima di fine estate. Al lavoro di squadra sul territorio hanno partecipato i sindaci di Erli Sergio Bruno, di Castelvecchio Marino Milani, di Garessio Ferruccio Fazio, e i vicesindaci di Zuccarello Luca Gardella, di Castelvecchio Angelo Scrigna, di Erli Massimo Gai, oltre ai volontari della Protezione civile di Zuccarello, i ragazzi del Gruppo Sentieri di Erli e i volontari di Cerisola”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai, che stamane si è recato ad Erli partecipando attivamente al lavoro di squadra.