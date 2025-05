Porta a porta a Savona, i residenti della zona Conca Verde non ritirano il kit: "Così non può funzionare"

“Non ritiriamo il kit per la raccolta differenziata. Così come è organizzata non può funzionare”. Sono circa 200 le famiglie della zona Conca Verde, via Valcada, Via Vignetta, Via Burcana e Via Belvedere che hanno deciso di non ritirare il kit per la raccolta differenziata. La zona rientra nelle “case sparse” che avranno i mastelli per i diversi tipi di rifiuti, con ritiro periodico.

“Riteniamo che sia un sistema di raccolta che non va bene per a nostra zona – spiega Mimmo Bova, portavoce dei residenti – la strada è già stretta, tra l'altro mal tenuta, e mettere i mastelli dalle otto di sera fino a mezzogiorno del giorno dopo ingombrerebbe ulteriormente il passaggio di auto e mezzi. Inoltre una delle vie è chiusa. Dove farebbe manovra il metto della raccolta?”.

Ieri, in consiglio comunale, l'assessore Barbara Pasquali ha spiegato che :”sono stati ritirati oltre 16.200 kit. Nessuno ma mai detto che non ci siano problematiche, le stiamo risolvendo insieme alla società”.

Intanto Sea-S ha concluso la posa dei cosiddetti “cassonetti intelligenti” in centro. Durante la fase iniziale, i cassonetti saranno accessibili senza l’utilizzo della tessera elettronica, per permettere ai cittadini di prendere confidenza con il nuovo sistema. L'utilizzod ella scheda dovrebbe partire verso metà maggio.