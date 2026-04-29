Zuccarello al voto, Claudio Paliotto in corsa per il terzo mandato: “Vogliamo chiudere i progetti programmati”

Claudio Paliotto si ricandida per il terzo mandato consecutivo a sindaco di Zuccarello, unico Comune della provincia di Savona chiamato alle urne il 24 e 25 maggio. La corsa elettorale si apre così nel segno della continuità amministrativa, con il primo cittadino uscente che punta a proseguire il lavoro avviato negli ultimi undici anni.

“Mi ricandido per dare continuità al lavoro di questi ultimi 11 anni. Ci sono ancora alcuni interventi da portare a termine e desidero completarli”, spiega Paliotto, indicando tra le priorità “la realizzazione della scuola e progetti nuovi in linea con la nostra visione e impostazione”.

A Zuccarello l’esecutivo è composto dal sindaco e da due assessori, di cui uno con funzioni di vice. Nella costruzione della futura giunta peserà direttamente il risultato elettorale dei singoli candidati. “Quest’anno i voti saranno fondamentali per la definizione delle nomine – sottolinea –: chi prende più voti farà il vicesindaco, il secondo classificato assumerà l’incarico di assessore. Vorrei sottolineare che, chi otterrà più voti, dovrà obbligatoriamente ricoprire le cariche, non potrà rinunciare alla nomina e dovrà assumersi fino in fondo le responsabilità che i cittadini hanno assegnato loro”.

Nella lista di Paliotto figurano l’attuale vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Luca Gardella, insieme a Elisabetta Bellani, Walter Biagiotti, Serena Capponi, Fabrizio Nattero, Gabriele Peluffo e Piero Zangani.

La sfida elettorale si articola su tre candidature. Oltre alla lista del sindaco uscente, in campo una lista civica guidata da Gaetano Ferrara e quella di Forza Nuova con Valerio Favi candidato alla carica di primo cittadino.

Un confronto a tre che concentrerà su Zuccarello l’attenzione del voto amministrativo in provincia.