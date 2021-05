Progetto "Donne oltre" a Borghetto: sabato l'inaugurazione di 90 panchine sul lungomare

Con il progetto “Donne oltre“, approvato nel 2019, il Comune ha voluto promuovere una riflessione sulla figura della Donna nella nostra società. Da allora ogni anno il Comune ha bandito un concorso di idee, che ha portato ad individuare centoventi Donne, che per meriti e competenze si sono contraddistinte in quattro ambiti: Donne per le Donne contro la violenza, Donne di Scienza, Donne per le Legalità e Donne di Cultura.

Molte le attività svolte per incentivare, anche i ragazzi delle nostre Scuole, ad impegnarsi per una società che tuteli e valorizzi Uomini e Donne nello stesso modo e con pari dignità. Dopo le prime due edizioni del 2019 e 2020, incentrate su Donne per le Donne contro la violenza e Donne di Scienza, il 2021 è stato dedicato alle Donne per la Legalità e le Donne di Cultura, per individuare Figure femminili che hanno contribuito, con il proprio agire, a promuovere la Cultura del rispetto della Legge e delle regole, della tutela e della salvaguardia del bene pubblico e del contrasto alla povertà culturale.

Alle Donne di Scienza, alle Donne per la Legalità e alle Donne di Cultura verranno dedicate, sabato 22 maggio 2021, alle ore 10,30, novanta panchine sul lungomare cittadino. Ogni panchina recherà una targa con l’indicazione del progetto e della Donna alla quale la stessa verrà dedicata, con la motivazione prescelta. Accostandosi a quelle panchine e leggendo delle capacità e della volontà delle Donne a cui verranno dedicate, tutti potranno riflettere sulle storie di chi, con la propria forza, ha volto lo sguardo oltre gli ostacoli e le convenzioni, riuscendo a superarle.

Per l'occasione verrà realizzata, su Piazza Marinai d'Italia, una performance di lettura, danza e teatro con l'APS #COSAVUOICHETILEGGA, dal titolo “Storie di Donne che hanno fatto la Scienza, la Storia e la Cultura”. Causa emergenza sanitaria, il pubblico non potrà prendere parte alla cerimonia. La performance verrà registrata e quindi trasmessa in differita sulla pagina FB del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.borghettosantospirito.sv.it.

"Ringrazio la Regione Liguria per aver creduto e sostenuto il Progetto Donne Oltre, che rappresenta per noi tutti uno stimolo ad impegnarci per rendere possibile una società senza differenze e senza pregiudizi. Un grazie anche alle nostre scuole per la sensibilità dimostrata nei confronti di queste tematiche e l'attenzione rivolta al progetto, che giunge al termine con il 2021. In quest'occasione desidero rivolgere un pensiero all'ennesima Donna, vittima di femminicidio, del nostro comprensorio: Jessica Novaro. Sabato 22 maggio il nostro ricordo sarà anche per Lei, con l'intitolazione di una panchina che ci spronerà, attraverso il suo nome, a non dimenticare e a continuare a lavorare per andare Oltre" commenta l'assessore alla Cultura e Pari Opportunità Mariacarla Calcaterra.