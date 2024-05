Savona, in Darsena rimodulato il servizio di raccolta rifiuti porta a porta per le utenze non domestiche

La Società Sea-S in collaborazione con l’Associazione F.I.P.E. e le attività commerciali della Darsena comunica che dal 5 maggio ha attivato una rimodulazione del servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta per le utenze non domestiche per meglio gestire le criticità specifiche emerse in tale zona della città dopo tre settimane di verifiche e controlli da parte del personale operativo di Sea-S e dagli esercenti.

Tutti i rifiuti differenziati vengono esposti dagli esercenti alla sera alla chiusura dei locali e la raccolta da parte di Sea-S si svolge interamente in orario notturno, a partire dalla frazione organica ed a seguire per cartone e imballaggi in plastica e metallo, il vetro viene invece raccolto a partire dalle ore 08.30 del mattino e tutte le attività si concludono entro le ore 10.00.

La raccolta viene effettuata quotidianamente con l’esclusione della notte tra martedì e mercoledì, e conseguentemente alla chiusura del martedì notte nessun rifiuto deve essere conferito. Tale rimodulazione riguarderà anche il servizio per gli stabilimenti balneari che condividono molte delle criticità legate all’alta affluenza turistica ed alla presenza di avventori fino a tarda sera.