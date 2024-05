Alassio, presto disponibili otto nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale

Ad Alassio sono quasi terminati i lavori di costruzione dell’edificio di proprietà del Comune situato in zona Fenarina che verrà destinato a edilizia residenziale sociale. Nello specifico, sono in fase avanzata di costruzione otto alloggi, finanziati con fondi di bilancio e realizzati dalla ditta appaltatrice Edilvetta. Direttore dei lavori l'Ing.Felice Dotti, progettista l'Arch. Carlo Dotti. Dopo le opere di finitura, verrà emesso il bando per l'assegnazione degli alloggi ad altrettante famiglie di Alassio.

"Siamo soddisfatti di poter offrire a otto famiglie di Alassio – dichiarano il Sindaco Marco Melgrati e l’Assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni – questi nuovi otto alloggi che si renderanno disponibili a breve, dopo le opere di finitura e il successivo bando di assegnazione. La nostra Amministrazione Comunale è costantemente al lavoro sul tema degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo di dare la possibilità anche alle fasce più deboli della nostra comunità di abitare nella nostra meravigliosa città”.

“Nella mattinata di ieri – sottolinea l'Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi - si è tenuta una riunione con tutte le parti interessate per fare il punto sullo stato avanzamento dei lavori e per organizzare velocemente le lavorazioni mancanti, quali il posizionamento degli ascensori, il sistema fotovoltaico e le finiture interne agli alloggi, avendo a disposizione fondi di bilancio che permettono gli impegni economici necessari a portare a termine i lavori. A breve gli Uffici del settore tecnico del nostro Comune si confronteranno con quelli dei Servizi Sociali per iniziare a predisporre i bandi di assegnazione di questi alloggi, che hanno un impatto ambientale spiccatamente Green in quanto a emissione zero di CO2. Questo progetto di edilizia residenziale sociale è collegato alla ristrutturazione dell'ex Mattatoio e alla riqualificazione delle sue aree esterne: l'intento della nostra Amministrazione è quello di ultimare in contemporanea questi due importanti lavori pubblici che vanno a valorizzare notevolmente il quartiere Fenarina e che sono entrambi finanziati con fondi di bilancio”.