Noli, incendio divampato nella zona dell'eremo: situazione sotto controllo (FOTO)

E' sotto controllo l'incendio divampato ieri sera all'altezza di Capo Noli, nella zona dell'eremo. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 21.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il rogo ha interessato un casolare abbandonato dove trovavano ricovero diversi quintali di legname e altro materiale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e diverse squadre dell'Antincendio Boschivo da Finale Ligure, Noli e Spotorno, oltre ai carabinieri.

Fortunatamente le fiamme non si sono estese in maniera preoccupante, anche grazie all'assenza di vento, rimanendo circoscritte alla baracca senza quindi interessare il bosco circostante. La zona è ancora presidiata dalle squadre di soccorso. Le cause sono in via di accertamento.