Disavventura nei boschi di Magliolo per un biker intorno alle 16 di questo pomeriggio.

L'uomo, per cause non ben accertate, è stato vittima di una caduta mentre si trovava in sella alla sua due ruote procurandosi un infortunio a una spalla.

Sul posto è giunto il personale volontario di Pietra Soccorso, del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco. Non c'è però stato bisogno di particolari interventi di recupero in quanto la vittima si era già portata a bordo strada autonomamente.