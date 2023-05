Annalisa si sposa: la cantautrice valbormidese convolerà a nozze

Una vita privata riservatissima quella di Annalisa, che ha tenuto la propria dimensione sentimentale al riparo dai riflettori. E' di pochi giorni fa l'uscita di Fabrizio Corona, che recentemente utilizza il suo canale Telegram per notizie di gossip, sul presunto e imminente matrimonio di Annalisa con un giovane di origine bulgare. Boutade o segnale per "smuovere le acque" in vista delle nozze autentiche? Sta di fatto che lo sposo non è esattamente quello indicato da Corona.