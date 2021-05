Andora, concorso pubblico per la selezione di un dirigente tecnico

Il comune di Andora ha indetto un concorso per il conferimento di un incarico di dirigente con profilo professionale Tecnico, da destinare all’Area III, mediante selezione basata sull’esame del curriculum professionale e colloquio, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Il contratto proseguirà fino allo scadere del mandato del sindaco o anticipatamente in caso di rientro in servizio del dirigente del comune di Andora attualmente in comando ad altro ente.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro le ore 12 del 3 giugno 2021 con trasmissione, mediante posta elettronica certificata del candidato, all’indirizzo P.E.C.: protocollo@cert.comunediandora.it. Il modulo di domanda debitamente compilato deve essere sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa e trasmesso in formato PDF o altro formato analogo non modificabile unitamente a copia di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Andora (CLICCA QUI). La sede, la data e l’ora in cui si svolgerà il colloquio è fissata per il giorno 9 giugno 2021, ore 9, presso Palazzo Tagliaferro, in Largo Milano. La procedura selettiva avverrà, in primo luogo, mediante la verifica del possesso dei requisiti generali, quindi per mezzo di una valutazione del curriculum vitae di ogni candidato ammesso. Al vaglio l’esperienza professionale, la specializzazione e la formazione del candidato.