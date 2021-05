Savona, il 27 maggio presidio dei sindacati sotto la prefettura: "Fermiamo la strage nei luoghi di lavori"

"Fermiamo la strage nei luoghi di lavori. Serve un patto per la salute e la sicurezza". Giovedì 27 maggio dalle ore 10.30 alle 12.30, Cgil, Cisl e Uil di Savona organizzato un presidio sotto la prefettura.

Nel dettaglio, i sindacati chiedono:

1) Formazione come diritto universale ed esigibile di ogni lavoratore e lavoratrice: nessuno/a al lavoro senza una preparazione ed un addestramento adeguati. Formazione anche per i datori di lavoro e per coloro che intendono aprire un’attività.

2) Inserire nei programmi scolastici, almeno delle scuole superiori, la materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le ragazze ed i ragazzi che oggi sono a scuola/università, saranno le lavoratrici/i lavoratori, le imprenditrici /gli imprenditori, le libere professioniste/i liberi professionisti di domani. Devono poter comprendere il valore della vita umana anche sul lavoro. Devono poter conoscere quando è importante proteggersi e proteggere. Rispettare le norme per la sicurezza, non è questione burocratica ma significa rispettare la vita propria ed altrui.

3) Migliorare le ispezioni in quantità, qualità e frequenza attraverso la giusta e necessaria riforma del livello istituzionale di indirizzo e programmazione, l’integrazione delle banche dati disponibili, lo sviluppo di tutti i servizi di prevenzione e per la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso assunzioni mirate e finanziamenti ad hoc e tramite la realizzazione di un'anagrafe degli RLS/RLST consultabile e utilizzabile presso le sedi regionali dell’Inail.

4) Investire tramite l’Inail, risorse sulla ricerca, sia per proteggere i lavoratori e le lavoratrici utilizzando la tecnologia innovativa, sia per accompagnare le modifiche ormai veloci delle modalità lavorative, per mettere al centro la protezione della persona.

5) Generalizzare e rafforzare la rappresentanza sindacale dei lavoratori in tutti i contesti e settori: nessuna azienda senza il RLS/RLST!

6) Valorizzazione della contrattazione come misura prevenzionale: tornare a contrattare gli orari, i turni, l’organizzazione del lavoro come elemento cardine di miglioramento continuo. La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro cammina sulle gambe della nostra rappresentanza.

7) Qualificazione delle imprese e patente a punti, per determinare regolarità rispetto alle norme su SSL, legalità e piena applicazione dei CCNL per disboscare la giungla degli appalti che si vincono comprimendo i costi della sicurezza.

"È indispensabile arrivare subito alla definizione di un patto per la sicurezza e che si attivi una cabina di regia permanente alla presidenza del consiglio tra governo e parti sociali per monitorare, ma soprattutto agire insieme" concludono i sindacati.