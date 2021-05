Savona piange la scomparsa dell'impresario edile Marcello Pitzalis

Impresario edile molto conosciuto nel comprensorio locale, era considerato uno zinolese doc. I tanti amici e conoscenti che ne piangono in queste ore la scomparsa lo ricordano come una persona dal grande sorriso e dalle mani forti, un uomo estremamente socievole, energico e atletico, che rappresentava la vitalità. Tra le sue passioni anche quella per gli animali e più in generale per la natura.