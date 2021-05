E' del poeta finalese Paolo Zanelli il primo premio assoluto al concorso nazionale di poesia "Infinite Lune"

La videopoesia "Miele di luna", realizzata dall'amica e compagna di queste avventure videopoetiche, Alessandra Cavalleri, è stata girata la scorsa estate, in una notte di luna piena, sulla spiaggia del nostro mare di ponente.

Dopo il primo premio assoluto nelle Marche con la videopoesia "Autodafé alla sorella Sandra" e le due poesie vincitrici, nel 2019 e nel 2020, al concorso Keramos ad Agropoli, ancora una volta la poesia del savonese classe 1977 ha attraversato la nostra penisola per arrivare fino nel Salento.

Ed è anche grazie al lavoro preciso di Alessandra che le poesie prendono vita. Accompagna infatti i versi riuscendo ad entrarvi con delicata attenzione. Riesce a coglierne atmosfera e sentimento trasferendoli nelle immagini che sceglie con cura e ne compone una ritmica che segue la poesia entrando e uscendo dalle parole in un balletto che alterna continuativamente trama e ordito, immagini e parole, parole e immagini. Non fa semplicemente una traduzione per immagine, ma racconta agli occhi le immagini del cuore.

È un lavoro che rende una dimensione più immediata a chi ha poca immaginazione e perfino interpretazioni parallele, allungando in profondità gli stessi versi.

La poetica di Paolo Zanelli è complessa perché multi sfaccettata e ed Alessandra Cavalleri interpreta bene questa ambiguità di significati e sensi.