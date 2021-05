Inclusione e socializzazione con lo sport: a Palazzo Nervi l'ultimo atto de "L'Eroico e i giovani"

Apertura dei lavori con i saluti del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, del vicepresidente Francesco Bonasera, del consigliere delegato Eraldo Ciangherotti, della vice direttrice dell'UPI Claudia Giovannini, del sindaco di Cosseria Roberto Molinaro e della famiglia Berruti, la signora Zofia e il figlio Leszek, oltre al medico sportivo della squadra di calcio dell'Atalanta, il dottor Marco Bruzzone. In collegamento i sindaci e gli amministratori dei Comuni di Savona, Albenga, Cairo Montenotte e Alassio, ANCI Liguria, l'Ufficio Scolastico per la Liguria e gli studenti che hanno partecipato al progetto.

Ospite d'eccezione Vittorio Brumotti, appassionato sportivo e noto volto televisivo, che in qualità di presidente della Commissione di valutazione degli elaborati degli studenti ha portato il proprio saluto ai ragazzi ed evidenziato l'importanza dei valori dello sport: “Lo sport ha determinato al 90% le mie scelte di vita. Orgoglioso perciò di essere stato invitato a questa iniziativa rivolta al mondo dei giovani che oggi più che mai hanno bisogno di valori forti cui ispirarsi. Perciò tanto sport, ma anche e sempre... attenzione allo studio! A bombazza!”.

Della Commissione fanno parte anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, i consiglieri provinciali Eraldo Ciangherotti e Rodolfo Mirri, la pittrice Binny Dobelli, il portavoce storico dei 'Fieui di caruggi' di Albenga Gino Rapa, il videomaker Marco Rimondi e Leszek Berruti.

Una sorpresa molto gradita è arrivata con il videomessaggio inviato ai ragazzi dalla campionessa di sci Federica Brignone. Un caloroso messaggio di sostegno e partecipazione al progetto "Eroico". La campionessa ha evidenziato l'importanza di vivere lo sport con passione ma anche dedizione e impegno, sottolineando che "l'importante non sono i risultati ma mettersi alla prova per continuare a migliorarsi e dare il massimo per inseguire i propri sogni”.

Il progetto è nato con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani all'attività sportiva, all'educazione e al rispetto delle regole legate alle discipline sportive e all'adottare nel quotidiano uno stile di vita sano.

Si è scelto di promuovere il valore educativo dello sport come mezzo di crescita personale e come punto d'incontro della collettività: con questo obiettivo è stato incentrato il focus del progetto sulla figura di Luciano Berruti, nato e vissuto a Cosseria, e sulla sua passione per il ciclismo, coinvolgendo i ragazzi attraverso la visione del docu-film a lui dedicato “L'Eroico” realizzato dal videomaker Marco Rimondi, la visita virtuale al Museo della Bicicletta del Comune di Cosseria fondato dallo stesso Berruti, e la partecipazione al ciclo di conferenze sul tema "La sensibilizzazione dei giovani allo sport" con relatore il medico sportivo il Dottor Marco Bruzzone. A seguito di queste attività è stato chiesto agli studenti di elaborare dei progetti creativi per interpretare i valori che si intendono trasmettere con il progetto.

L'incontro di oggi è a conclusione di un percorso che ha permesso agli studenti, nonostante le problematiche dovute alla pandemia, di realizzare attività di inclusione e socializzazione basate sui valori dello sport, lavorando come classe e in collaborazione.

La partecipazione è stata ampia e appassionata, dando vita ad elaborati di diverso tipo (audio, video, immagini, disegni) che la specifica Commissione di valutazione ha visionato e votato stilando una classifica per Istituto e una classifica Generale: in totale è stato possibile premiare gli Istituti con premi in denaro per 12.000 euro complessivi e attrezzature informatiche per un valore di 7.652 euro e sono state assegnate borse di studio agli studenti per 6.000 euro e carte regalo per 1.025 euro.

Dopo aver visionato gli elaborati sono quindi stati assegnati i premi e conferite le borse di studio. Al termine delle premiazioni un messaggio di saluto e ringraziamento agli studenti anche da parte della dottoressa Marina Ferrara, dirigente del Settore Affari Generali della Provincia, che ha curato il progetto in questi mesi.