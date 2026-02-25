Nuovo appuntamento con la rassegna "Incontri a Villapiana": si parlerà di sicurezza domestica

Prosegue il ciclo di appuntamenti “Incontri a Villapiana”, promosso dal Comitato territoriale Villapiana La Rusca in collaborazione con la SMS Generale di via San Lorenzo 25r, che ospita gli incontri.



Il secondo incontro, intitolato “Incontri a Villapiana – Casa dolce casa”, si terrà venerdì 27 febbraio, dalle 18.15 alle 19.30, presso la SMS Generale. Anche questo appuntamento è a partecipazione gratuita ed è rivolto in primo luogo agli abitanti del quartiere Villapiana La Rusca, ma aperto a tutti i cittadini di Savona e del territorio.



L’incontro sarà dedicato al tema della sicurezza domestica, un aspetto spesso sottovalutato ma di grande rilevanza. In Italia si stimano infatti tra i 2,5 e i 4,5 milioni di incidenti domestici ogni anno, con una media di oltre 6.000 decessi, frequentemente legati a cadute avvenute all’interno delle abitazioni.



Conoscere meglio l’ambiente in cui viviamo, individuare i punti più critici della casa e adottare semplici cautele preventive rappresentano passi fondamentali per ridurre i rischi e migliorare la qualità della vita quotidiana. Particolare attenzione sarà dedicata ai soggetti più esposti, come bambini, donne e anziani, analizzando gli accorgimenti utili per rendere le abitazioni più sicure.



Il ciclo “Incontri a Villapiana” nasce con l’obiettivo di offrire momenti di informazione e confronto su temi concreti che riguardano la vita del quartiere e della comunità, favorendo la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini.