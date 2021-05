Albenga schierata a tutela del Punto di Primo Intervento: il Consiglio comunale approva una mozione all'unanimità

Albenga schierata a tutela del Punto di Primo Intervento. Ieri sera il Consiglio comunale ha votato all'unanimità la mozione avente ad oggetto "Ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga. Riapertura P.P.I. - atto di indirizzo".

“Il nostro territorio, specie in un periodo critico come quello estivo e reso ancor più complicato dalla situazione autostrade e più in generale dalla carenza di infrastrutture, non può rimanere sguarnito dal punto di vista dell’emergenza sanitaria - ha commentato il sindaco Riccardo Tomatis - È stata quindi accolta con piacere questa mozione che il consiglio ha votato all'unanimità. Quando si tratta di tematiche di fondamentale importanza, la sanità è una di queste, l’orientamento politico deve lasciare il posto all'interesse comune”.

La votazione della delibera è avvenuta dopo la Commissione Sanità convocata dal presidente del consiglio Diego Distilo e alla quale hanno partecipato i dottori De Franceschi (primario di medicina interna) e Corti (primario del Punto di Primo Intervento).

I due medici hanno fornito all'assemblea delucidazioni tecniche sulla situazione dell’ospedale ingauno, esprimendo in particolare le loro preoccupazioni riguardo la riapertura del PPI. Timori legati soprattutto alla mancanza di personale medico.

Preso atto di tali considerazioni, e a seguito di una riunione dei capigruppo, su proposta del primo cittadino Riccardo Tomatis, l’ordine del giorno è stato modificato aggiungendo la richiesta alla Regione di precettare i medici che non dovessero accettare di prestare il loro servizio nel Ponente Ligure. Tale emendamento è stato accolto e votato all'unanimità così come l’ordine del giorno.