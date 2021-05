Cosseria in lutto per la scomparsa della storica maestra Valentina Carle

Lutto nella comunità di Cosseria: è mancata ad 89 anni l’ex maestra Valentina Carle. Per decenni insegnante nelle scuole elementari.

I funerali si terranno lunedì alle ore 10.30 nella chiesa S. Maria Immacolata Concezione di Cosseria. Il Santo Rosario invece, domenica alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale.

“Aveva fatto parte della Commissione per gli esami della mia seconda elementare e si era complimentata con mia mamma per la mia esposizione - scrive su Facebook il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro - Il suo 7 mi aveva regalato quella fiducia per proseguire il mio percorso. L’amministrazione comunale e la comunità di Cosseria esprimono le più sentite condoglianze ai familiari”.

Lascia il nipote, il genero, il cognato e la cognata, i nipoti e tutti i parenti.