Lutto a Dego e Piana Crixia: è mancato "Bulla" Bogliacino, aveva 68 anni

La comunità di Dego piange Giuseppe Bogliacino, noto come "Bulla" tra gli amici, scomparso all'età di 68 anni. La sua figura era amata e rispettata anche nel vicino comune di Piana Crixia, suo paese natale.

Ex dipendente della Verallia, "Bulla" si è sempre distinto per il suo impegno e la sua generosità. Era un pilastro della comunità, contribuendo attivamente alle attività della pro loco e della Fiascolata. La sua presenza all'Agosto Deghese era un punto di riferimento, dove non mancava mai il suo sostegno sotto lo stand. Il suo sorriso contagioso illuminava le giornate di chiunque avesse il privilegio di conoscerlo.

Partecipava con entusiasmo al tessuto sociale del paese, prendendo parte al Pallio dei Rioni e regalando momenti di allegria con le sue imitazioni, come quella indimenticabile di Fantozzi. Appassionato di trattori, era un volto noto anche nei raduni dedicati a questo mondo, dove condivideva la sua passione con altri cultori.

I funerali si terranno domani, venerdì 3 maggio, alle ore 15 presso la chiesa di Sant'Ambrogio di Dego.