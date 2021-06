Alassio, dalla giunta comunale pieno sostegno alle iniziative promozionali legate al mondo dell'outdoor

Il mare, la spiaggia e la collina sono gli ingredienti di una destinazione che si presta ad essere vissuta a 360 gradi. Accanto alla tradizionale offerta balneare, forte di una spiaggia ritrovata insieme al castelletto che allunga il bagnasciuga, Alassio scopre la sua vocazione esperienziale che, per quanto riguarda il mare, si articola in attività come marcia acquatica, whale watching, uscite in barca all'isola Gallinara accompagnate dalla degustazione di prodotti a chilometro zero di terra e di mare presso le cooperative di pescatori del Porto Luca Ferrari. Per quanto riguarda la collina ritrova una fitta rete si sentieri percorribili in mountain bike, e-bike o anche a piedi: sentieri immersi nel verde dai quali si ha la sensazione di potersi tuffare nel blu del mare.