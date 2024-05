Giro d'Italia, le disposizione circa il traffico e le scuole per il passaggio a Finale Ligure

Anche il territorio finalese si prepara al passaggio della quarta tappa del Giro d'Italia del prossimo martedì 7 maggio, da Acqui Terme ad Andora.

Più precisamente, a Finale Ligure a essere interessata dal transito della gara ciclistica e della carovana al suo seguito, oltre alla tappa del Giro-E collegata, sarà la via Aurelia nei tratti che attraversano la cittadina rivierasca. Una situazione che cambierà inevitabilmente il traffico finalese e non solo.

Il transito a ogni mezzo sarà interdetto a partire dalle ore 13 circa tra le progressive chilometriche 593 +165 e 594 +790, e le progressive chilometriche 597+050 e 599+166, ossia su via Aurelia, corso Europa, via Torino, via Mazzini e viale Piaggio. La chiusura dovrebbe durare per un tempo stimato di tre ore o comunque, come recita l'ordinanza sindacale, " sino al termine del transito delle gare sportive, sull’intero percorso di cui in programma e sulle vie in intersezione con le strade del percorso così come indicate nelle relative autorizzazioni degli Enti Competenti".

Inoltre, lungo tutta la strada di competenza comunale interessata dal passaggio della gara in rosa, a partire dalle ore 10 e fino al passaggio della competizione, stimato intorno alle ore 16.15, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per ogni veicolo.

Oltre al personale della direzione di gara, sarà impegnato sul tracciato anche quello della Polizia Locale che vigilerà sul traffico nell'area il quale, come detto, avrà anche altre ripercussioni.

Come ad esempio quello sul regolare svolgimento delle lezioni nelle scuole finalesi. Anche a tal proposito, un'ordinanza del sindaco Frascherelli ha previsto e la sospensione delle attività didattiche delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e corsi di recupero/doposcuola, nel Comune di Finale Ligure coi seguenti orari: scuole dell'infanzia e della prima infanzia alle ore 11.30; scuole elementari alle ore 11.30; scuola media alle ore 12; scuole superiori alle ore 12.