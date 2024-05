Albenga è tutto pronto per il passaggio del Giro: ecco l'orario e il percorso in città

Il sindaco di Albenga, appassionato di sport e di ciclismo ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito all'imminente passaggio del Giro d'Italia. "Dopo lo straordinario successo della partenza del Giro d’Italia nel 2015 e del Giro Donna della scorsa estate - dice - gli straordinari atleti torneranno in riviera il prossimo martedì 7 maggio per la quarta tappa del Giro che da Acqui Terme arriverà ad Andora. È previsto il passaggio da Albenga e siamo pronti a seguire gli atleti e a fare il tifo per loro lungo il percorso all’interno della nostra città”.

Il Giro passerà da Albenga intorno alle 16.40. I ciclisti dall’Aurelia entreranno in Albenga percorrendo Viale dell’Agricoltura, passeranno poi per Viale Pontelungo, Via Genova, Piazza del Popolo, il Ponte Viveri, via Piave e torneranno sull’Aurelia direzione Alassio- Laigueglia e Andora dove è previsto l’arrivo.

Le strade del passaggio saranno chiuse, come da indicazione della Prefettura, a partire dalle 14.10.

Il sindaco ha disposto attraverso ordinanza la chiusura anticipata delle scuole alle ore 11.30 per asili ed elementari e alle ore 12.00 per le scuole medie e superiori per permettere ad alunni e studenti di poter far rientro alle abitazioni con il minor disagio possibile.

“La diffusione mediatica e la Live del Giro d’Italia - dichiara in sindaco - saranno occasioni di grande visibilità per il nostro splendido territorio che, grazie al suo clima e al suo straordinario entroterra, permette di praticare sport all’aria aperta 365 giorni l’anno”.