Giornata Mondiale dell’Ambiente 5 giugno: l’evento

L’associazione culturale Territori, in collaborazione con More News, partner ufficiale dell’iniziativa, organizza per sabato 5 giugno una serie di incontri per attualizzare il significato e l’importanza della Giornata Mondiale dell’Ambiente ospitando la Fondazione Sorella Natura, realtà che testimonia e promuove ogni giorno con il proprio lavoro e quello dei propri associati i principi base per lo sviluppo della cultura e dell’educazione ambientale, ispirandosi al messaggio di San Francesco d’Assisi.

Si tratta di incontri di pubblico interesse in una giornata che lancerà ufficialmente il Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell’ecosistema, introdotto con l’obiettivo di far rivivere miliardi di ettari di terra: dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare.

In attesa di vivere con l’associazione culturale Territori l’evento speciale che sarà mandato in onda sul sito www.giornatamondialeambiente.com, sulle pagine social dell’associazione e su tutti i canali della rete More News, è possibile consultare:

la guida pratica della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021, The Ecosystem Restoration Playbook, che fornisce un’introduzione dettagliata alla vasta gamma di azioni che possono esser messe in atto fin da subito per rallentare e fermare il degrado degli ecosistemi e favorire il loro pieno recupero;

il sito del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, costantemente aggiornato per consultare e vedere le ultime news su eventi e iniziative.

Di seguito il programma del 5 giugno:

Ore 15.30 - 16.30: “Giornata Mondiale dell’Ambiente: Fondazione Sorella Natura e le guardie ambientali volontarie custodi del creato” con Roberto Leoni, Presidente Fondazione Sorella Natura, Andrea Borri, Associazione culturale Territori, il responsabile del raggruppamento nazionale delle guardie ambientali volontarie custodi del creato, gen. D. CC-a r- Francesco Benedetto, e un saluto del Vescovo di Assisi S.E.R. Mons. Domenico Sorrentino

Ore 16.30 - 17.30: “Pipenet”, la quinta modalità di trasporto, alternativa alla gomma, al ferro, alla nave e all’aereo con il Prof. Franco Cotana, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Sorella Natura e Professore Ordinario di Fisica Tecnica Industriale presso l’Università degli Studi di Perugia e Dario Biggi, Chief Innovation Officer, Fondazione proPosta

Ore 17.30 - 18.30: “Albedo for Africa” con il Prof. Franco Cotana e la Prof.ssa Beatrice Castellani, Ricercatrice CIRIAF - Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento e sull'Ambiente “Mauro Felli” - Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia

Ore 18.30 - 19.30: “Fratello Idrogeno” con il Prof. Franco Cotana ed il Prof. Guido Saracco, Magnifico Rettore del Politecnico di Torino

Gli incontri saranno fruibili gratuitamente sul sito web www.giornatamondialeambiente.com, sulla pagina facebook dell’associazione Territori (https://www.facebook.com/associazioneculturaleterritori) e sulle testate More News.