Barboncino smarrito a Savona, la richiesta di aiuto: "Ha urgentemente bisogno di cure per una grave patologia renale"

"Per favore chiunque lo detenga impropriamente lo restituisca, scelga il modo, il luogo, quello che vuole, basta che lo restituisca per permettergli le cure di cui ha immediata necessità. Potrebbe aggravarsi irrimediabilmente nel giro di breve tempo se non curato a dovere. Bubu è microchippato quindi identificabile da qualunque veterinario".

Bubu è un barboncino toy color albicocca, con collare a pettorina grigio e con zampette nere. È stato smarrito a Savona, in via dei Vegerio. Chiunque avesse notizie può contattare i seguenti numeri di telefono: 3913944627 - 3495142684.