Savona, riprende col quinto appuntamento la stagione concertistica dell'Associazione Rossini

Sabato 12 giugno ore 17 (replica alle ore 19.30), nella Sala Stella Maris di Savona appuntamento con la stagione concertistica dell'Associazione Rossini.

Si esibirà l’Ensemble Rossini, nato di recente dall’idea di alcuni soci del consiglio direttivo dell’Associazione Rossini di Savona, con l’obiettivo di riunire musicisti savonesi che possano costituire un gruppo stabile ed affiatato, con l’intento di crescere artisticamente nella pratica, nella conoscenza e nella diffusione del repertorio cameristico classico.

E’ costituito da 6 elementi (flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello e pianoforte) in grado di articolarsi anche in più agili formazioni cameristiche senza precludere l’inserimento di ulteriori artisti nel prossimo futuro. In questo concerto sarà protagonista un quartetto composto da: Laura Guatti, flauto; Carola Romano, violino; Maddalena Vitali, viola e Martina Romano, violoncello.

Il programma inizia con un Divertimento di C.P.E Bach (conosciuto come il Bach di Amburgo), il più noto dei figli del grande Johann, precursore del classicismo e della forma sonata, la cui reputazione rimase molto elevata per tutta la seconda metà del XVIII° secolo. Mozart disse di lui: «Egli è il padre, noi siamo i figli».

Si proseguirà poi con i suoi continuatori, il celebre musicista di corte Joseph Haydn, il cui apprendimento musicale deriva proprio dallo studio dei lavori del Bach di Amburgo; suo fratello Michael (conosciuto come l'Haydn di Salisburgo), per concludere con il genio per antonomasia Wolfgang A. Mozart.

L'ensemble è composto da Laura Guatti al flauto, Carola Romano al violino, Maddalena Vitali alla viola e Martina Romano al violoncello.



Programma

Carl Philipp Emanuel Bach Divertimento (in sol magg. H.642)

Franz Joseph Haydn Divertimento (in do magg. Hob. IV 1 (London Trio n. 1)

Michael Haydn Quartetto (in re magg.)

Wolfgang A. Mozart Quartetto (in re magg. KV 285)