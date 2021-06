Albenga, vaccini Covid al Palamarco: il comune incontra le associazioni sportive per la ridistribuzione degli spazi

Nella giornata di ieri si è tenuto l'incontro tra le associazioni sportive, il sindaco Riccardo Tomatis e la responsabile dell’ufficio turismo del comune di Albenga Selene Pollini, per la ridistribuzione degli spazi resasi necessaria a seguito dello spostamento dell’hub vaccinale di Campolau dalla tensostruttura al Palamarco.

“Voglio ringraziare le associazioni sportive per la collaborazione dimostrata sia nel comprendere a pieno la scelta dell’Amministrazione di spostare il centro vaccini al Palamarco, sia nel trovare, insieme la soluzione migliore per la ridistribuzione degli spazi disponibili - spiega il primo cittadino Tomatis - I principi e i valori che sono alla base dello sport non si manifestano solo sul campo durante una gara o una partita o durante gli allenamenti, ma anche da questi gesti".

"Le associazioni si sono accordate per condividere spazi e campi rivedendo i propri orari in base alle esigenze di ciascuno dimostrando una particolare attenzione nei confronti dei ragazzi disabili - prosegue - Alla luce di quanto emerso sono certo che nei prossimi giorni definiremo ogni aspetto per fare in modo che tutti possano continuare a praticare la propria attività sportiva".

"La campagna vaccinale deve essere ancora la nostra priorità e colgo l’occasione ancora una volta per ringraziare il personale medico e paramedico e tutti i volontari che operano presso l’hub di Campolau, un ringraziamento anche al personale che in poco tempo si è occupato di effettuare il trasloco dalla tensostruttura al Palamarco, agli uffici comunali per la grande disponibilità dimostrata e, non ultimo a Rocketway che, nel contesto del rapporto di collaborazione instaurato con il comune di Albenga, ha fornito gratuitamente la connettività prima presso la tensostruttura ed ora al Palamarco" conclude il sindaco Tomatis.