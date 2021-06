Il Festival di Verezzi si presenta: ventitré serate, tredici spettacoli e nasce il premio "Mulino Fenicio" (FOTO)

Con l’estate, arriva il Festival Teatrale di Borgio Verezzi, felicemente giunto alla 55^ edizione. E dalle ceneri dello storico “Veretium”, nasce quest’anno il Premio Mulino Fenicio, creato dal comune in collaborazione con l’avvocato Luca Finocchio Mapelli.

Il cartellone e il nuovo riconoscimento sono stati presentati a Torino, nella conferenza stampa tenuta al Palazzo della Luce. Ventitré serate complessive, tredici spettacoli, undici dei quali in prima nazionale, confermando il ruolo di vetrina della rassegna per la successiva stagione invernale.

Tutte le rappresentazioni sono legate fra loro dal filo sottile di quella “leggerezza della pensosità” citata da Italo Calvino nelle sue “Lezioni americane”, e affrontano temi che spaziano temporalmente da Shakespeare al giorno d’oggi, attraverso una tappa alla vigilia della Prima Guerra Mondiale.

"Dopo il lungo periodo vissuto nell’incubo della pandemia e dei tanti lutti causati dal Covid, non è parso il caso di presentare ulteriori drammi, per quanto fittizi, sulla scena teatrale. Si è pensato invece di offrire agli spettatori serate all’insegna del sorriso, per quanto non fine a se stesso, ma accompagnato da spunti di riflessione" commenta il direttore artistico Stefano Delfino.

E così in cartellone figurano spettacoli che affrontano con humour tematiche come le inquietudini giovanili (È cosa buona e giusta), la ludopatia (Slot), la solidarietà femminile (Fiori d’acciaio) e gli effetti prodotti dall’arrivo di una neonata su tre scapoli impenitenti (Tre uomini e una culla) e da quello di un vecchio amico in una famiglia (Ti ricordi di me?). Nel programma, anche quest’anno vario e in grado di attirare fasce differenti di pubblico, ci sono anche commedie degli equivoci (Pigiama per sei, Amore sono un po’ incinta), un classico intramontabile (Sogno di una notte di mezza estate), un musical noir (Belle Époque e polvere da sparo) e alcune performance per grandi protagonisti come Emilio Solfrizzi (Roger), Paolo Conticini (La prima volta) e Anna Mazzamauro (Come è ancora umano lei, caro Fantozzi): accompagnati da musicisti, questi ultimi due sono novità assolute. Come lo è anche la curiosa trasposizione sulla scena di un celebre personaggio delle storie a fumetti: Corto Maltese di Hugo Pratt, realizzato in collaborazione con il 58° Festival di Cervo, l’evento dedicato alla musica da camera, ma aperto ad altri linguaggi espressivi, che da qualche anno è gemellato con il Festival di Borgio Verezzi.

Aggiunge Delfino: "Sarà insomma un’edizione che, pur tra mille difficoltà logistiche (a cominciare dalla drastica riduzione dei posti disponibili in piazza Sant’Agostino), si sforza di essere il più possibile vicina a quelle precedenti all’emergenza sanitaria. Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, ci saranno diversi spettacoli a più personaggi, alcuni in costume e praticamente tutti con scenografia. La musica, poi, suonata rigorosamente dal vivo, sarà in molti di essi funzionale ed essenziale, mai intesa come elemento decorativo".

Come è consuetudine negli ultimi anni, il cartellone offre non solo una panoramica di autori italiani (come Luca De Bei, Marco Cavallaro, Umberto Marino, Paolo Coletta, e gli attori che hanno lavorato o collaborato alla versione teatrale degli spettacoli che porteranno in scena, come Michele La Ginestra, Paolo Conticini, Anna Mazzamauro, Igor Chierici), ma anche autori stranieri, come gli statunitensi Robert Harling e Sam Bobrick, lo svizzero Marc Camoletti e la francese Coline Serrault.

E come anticipato, all’inglese Shakespeare. Tra i protagonisti, oltre ai nomi già citati, figurano alcuni debuttanti al Festival (Tosca D’Aquino, Emilio Solfrizzi, Attilio Fontana) e numerosi graditi ritorni, come Paola Quattrini, Paola Barale, Caterina Costantini, Nicola Pistoia, e ancora Rocío Muñoz Morales, Emy Bergamo, Max Pisu, Antonio Cornacchione, Laura Curino, Jurij Ferrini, Gabriele Pignotta e Giorgio Lupano.

"Dopo la stagione scorsa, un atto di fede (e di coraggio) che, pur all’insegna dell’emergenza, ha fatto da stimolo e da traino anche per altre manifestazioni similari, l’edizione numero 55 del Festival si presenta nel solco di quelle pre-Covid, come un segnale di ritorno alla normalità" conclude Delfino.

Ed è proprio in questo filone che si colloca la restaurazione di un premio, diverso dal Veretium. Il Premio Mulino Fenicio (riproduzione dell’antichissima costruzione che si erge sulla collina di Verezzi) è infatti dedicato alla scenografia più significativa tra quelle presenti al Festival, e, a quanto risulta, è il primo premio del genere in Italia.

Ad assegnarlo sarà un’apposita giuria con composizione e modalità ancora da stabilire.

Questo l’intervento di Renato Dacquino, il sindaco di Borgio Verezzi: "Piemonte, Torino, Borgio Verezzi: perché siamo qui? Beh, la 55^ edizione del Festival è un ottimo motivo ma non basta, c'è molto di più. Siamo qui perché, oggi più che mai, è essenziale costruire sinergie, avere dialogo, offrire qualità, innovazione e fare un buon uso delle risorse. Questa è una terra importante (per il PIL e per l'export, per la storia e la cultura, per il territorio e le sue ricchezze, per la tecnologia, per l'arte e per tanto altro ancora). Siamo vicini di casa, vicini da sempre. Abbiamo l'opportunità di fare rete, comunicare quella che è la nostra realtà. Vogliamo cambiare il paradigma del ligure che, mugugnando, aspetta; noi vogliamo essere quelli che accolgono tutto l'anno, quello che i liguri hanno sempre fatto: il viaggio, la scoperta, l'incontro".

"Borgio Verezzi è una piccola comunità: con mare, grotte e Festival offre un mix turistico unico in tutta Italia. Tante le bellezze da scoprire (dai sentieri all'enogastronomia). Un dettaglio: Verezzi nel 2020 ha vinto, grazie ai voti di tanti amici e tanti turisti, il contest "borghi d'eccellenza" organizzato dalla Regione Liguria! Borgo d'eccellenza che racchiude in sé tradizione, innovazione e rispetto per l'ambiente. E con il nuovo premio del Mulino Fenicio alla miglior scenografia vogliamo testimoniare questo impegno. Il mulino fenicio ha la caratteristica di avere le pale all'interno, sorge sul crinale di Verezzi, in tutta Europa ci sono solo tre esemplari e questo è il meglio conservato. Rappresenta bene storia, energia pulita e rispetto per l'ambiente: da queste considerazioni le logiche per il Premio Mulino Fenicio alla miglior scenografia. Tutto questo grazie all'avvocato Luca Finocchio Mapelli, l’attuale proprietario, che sta collaborando con il comune per rendere sempre più disponibile alla comunità questo bene Ma torniamo al Festival: è un’ottima "scusa" per tornare, o per visitare per la prima volta, il nostro paese. Vi aspettiamo" conclude il primo cittadino.

Aggiunge Maddalena Pizzonia, vicesindaco con delega al Teatro: "Anche quest’anno il nostro Direttore Artistico e tutta l’organizzazione hanno messo in piedi un cartellone del quale andare fieri. Nonostante le incertezze che hanno caratterizzato tutta la stagione invernale e la prolungata chiusura dei teatri. Si prospetta una stagione forse più semplice di quella precedente ma ugualmente ricca di possibili criticità; le vaccinazioni procedono bene e le persone hanno voglia di tornare a vivere la piazza di Verezzi durante il Festival".

Venire a Torino, ospitati in questa meravigliosa sala per la quale ringrazio moltissimo la proprietà, ci fa molto piacere in quanto ci consente di avvicinarci di più a quello che è un grosso bacino dei nostri spettatori: turisti o proprietari di seconde case che ogni anno scelgono di tornare a vedere gli spettacoli messi in scena nella nostra location unica - conclude il vice sindaco - Borgio Verezzi, anche grazie al Festival, continua ad essere considerato uno fra i Borghi più attrattivi turisticamente della nostra zona, il premio ottenuto lo scorso anno da Regione Liguria è stata l’ennesima dimostrazione di come perseguendo la qualità, la cura del territorio e le particolarità locali, i risultati si possano ottenere»

La biglietteria aprirà il 25 giugno. Tutte le info sul sito https://www.festivalverezzi.it/.